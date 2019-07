Wer in der Alterspension sein Geld von der Pensionsversicherung erhalten will, sollte sich rechtzeitig darüber informieren. Eine Leserin hatte dies nämlich leider verabsäumt: Sie ging in den Ruhestand und wartete längere Zeit auf ihr Geld - umsonst: „Als ich mich dann bei der Pensionsversicherungsanstalt erkundigte, wurde mir mitgeteilt, es herrsche das Antragsprinzip. Ich muss also einen Antrag stellen, obwohl ich eigentlich ja in Pension bin“, so die Leserin, die gegenüber der Ombudsfrau beteuerte, davon leider nicht gewusst zu haben.