Der Italiener zählt immerhin Ibrahimovic, Pogba und ­Lukaku - also wahrlich keine Kleinverdiener - zu seinen Klienten. Und auch der Barca-Kapitän Simons sollte schließlich kassieren - also wurde Raiola in Paris vorstellig. Die Franzosen legten ein paar Tausender drauf und bekamen die Vertragsunterschrift des Wunderknaben. Simons: „Danke, dass ihr an mich glaubt. Ich kann es gar nicht erwarten hart zu arbeiten. Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meiner Karriere mit einem der besten Teams der Welt.“