Seit 1. Juni 2018, also seit mehr als einem Jahr, sind alle Produkte, welche die Voestalpine Tubulars in die USA liefert, von den Import-Aufschlägen in der Höhe von 25 Prozent betroffen. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Absatzmarkt für die Gesellschaft, mit Exporten in die USA wird ein Drittel des Jahresumsatzes von 534 Millionen Euro erwirtschaftet.