Australisches Krokodil-Nacken-Capaccio, belgische Poffertjes, andalusische Süßwasser-Kalamari, bretonische Galletes, iberische Churros, chinesische Gua Baos, tibetische Momos oder die ultimativen Vulkanland BBQ von „Highway To Grill“ warten da unter anderem bei freiem Eintritt auf die Besucher. Geöffnet hat der Markt am Freitag (2. August) von 12 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.