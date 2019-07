Jetzt soll es bei dem Unternehmen zu einer Totalreform kommen. Andreas Ottenschläger, Verkehrssprecher der ÖVP, fordert eine völlige Neuaufstellung des Unternehmens: „Die Kostenstruktur ist dort in den letzten zehn Jahren völlig aus dem Lot geraten. Zu den hohen Bezügen kommt ja noch, dass es dort eine 32-Stunden-Woche gibt, dass man mit 55 Jahren in Pension geht, und das mit 75 Prozent des Letztbezuges. So kann es nicht weitergehen.“