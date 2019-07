Das Mittelmeer ist das Meer mit der größten Müllbelastung in Europa. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie, für die das französische Meeresforschungsinstitut Ifremer zwischen 1994 und 2017 die Müllbelastung im Mittelmeer gemessen hat. Seit 2009 sei die Menge an Abfall kontinuierlich angestiegen, so die Wissenschaftler.