So wie Ehrenberg einst zu den wichtigsten Grenzanlagen Europas zählte, so wichtig sind die kommenden drei Tage auf Ehrenberg für Mittelalterfans: Die 16. Inszenierung der Ritterspiele steht in den Startlöchern. Ein Event der Superlative, an dem nicht nur die Show, sondern auch die Vorbereitungsarbeiten gigantisch sind.