Im Reich des Wassers

12 Grad Lufttemperatur herrschen auch am Arbeitsplatz von Jan Kröll. Der Betriebstechniker bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) kontrolliert regelmäßig die Mühlauer Quellen, die 90 Prozent der Wasserversorgung in Innsbruck abdecken: „Wenn’s draußen extrem heiß ist, gehe ich doppelt so gerne in die Stollen. Es ist kühl und der Anblick des glasklaren Wassers ist erhebend. Wir leben in einer privilegierten Region.“