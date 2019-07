Rund um Johnsons Angelobungs-Termin bei der Queen (siehe auch Video oben) waren am Mittwoch Details zum Umbau der Regierungsmannschaft durchgesickert. Außenminister Hunt wird durch den früheren Brexit-Minister Dominic Raab ersetzt, der im vergangenen November zurückgetreten war, weil er den Kurs von Johnsons Vorgängerin May in den Verhandlungen mit der EU als zu nachgiebig empfand.