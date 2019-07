Dass sich ihre Figur wirklich sehen lassen kann, beweist sie jetzt mit einem sexy Schnappschuss von sich im Badeanzug. Sie sitzt darauf mit einem Strohhut am Kopf und in einem violetten Einteiler mit Blumen am Ende eines Motorbootes und schaut in den Kanal. „Erinnerungen an den schönen Wörthersee“, schreibt sie dazu.