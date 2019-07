Ein junger Steirer hat sich am Mittwoch mit seinem Pkw überschlagen und wurde dabei schwer verletzt. Der 22-Jährige gab an, er habe ein Insekt verschluckt und deshalb stark husten müssen. Es ist der zweite Unfall mit Verletzten in der Steiermark binnen weniger Tage, bei dem ein Krabbeltier der Auslöser war.