„Wir spielen aktuell richtig gutes Volleyball“, war Julian Hörl hörbar happy, als ihn die „Krone“ am Donnerstag am Rande des 4*-Stern World Tour-Turniers in Tokio (Jp) am Telefon erreichte. „Schon unser Auftritt in der Quali war wirklich stark“, freute sich der Saalfeldener. Nachdem er gemeinsam mit Tobi Winter (NÖ) in der ersten Quali-Runde die Japaner Tsuchiya/Mirakami in 35 Minuten glatt mit 21:17 und 21:14 eliminiert hatte, ging es gegen die brasilianischen Altmeister Pedro Solberg/Vitor Felipe um den Einzug in die Gruppenphase.