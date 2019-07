Auslöser dürfte nach Angaben der Gemeinde ein unterirdischer See, eine sogenannte Gletschertasche, sein, die sich plötzlich entleerte. Die Brücken über das Flüsschen wurden nach Gemeindeangaben vorsorglich gesperrt, in der Nähe liegende Lokale und Restaurants geschlossen. Das Wasser führe viel Sand und Steine, hieß es. Die Feuerwehr und ein Bauunternehmer hätten deshalb am Abend einen Bagger in Einsatzbereitschaft gehalten.