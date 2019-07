Nach wochenlangen Massenprotesten hat der Gouverneur des US-Außengebiets Puerto Rico, Ricardo Rossello, seinen Rücktritt angekündigt. Bis zum 2. August werde er noch im Amt bleiben, um eine geordnete Amtsübergabe sicherzustellen, so Rossello in einer Videobotschaft in der Nacht auf Donnerstag. Justizministerin Wanda Vazquez werde als Regierungschefin nachfolgen.