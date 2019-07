Im Kursalon Hübner in Wien sind am Mittwoch die finalen Dreharbeiten für eine amerikanische Fernsehproduktion über die Bühne gegangen. Dabei verwandelte sich das Filmset in einen zauberhaften, weihnachtlichen Ballsaal. Neben dem US-Serienstar Elisabeth Harnois in der Hauptrolle (bekannt aus „CSI: Vegas“) sind auch österreichische Gesichter bei den Dreharbeiten mit dabei: Thomas Kraml zum Beispiel, der der amerikanischen Aktrice neben seiner Rolle auch Tanzunterricht gab. Wie weihnachtlich die Stimmung am Set im Sommer wurde? Adabei-TV hat’s herausgefunden.