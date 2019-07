Die US-Reise freilich ist ganz nach Davids Geschmack. Der leidenschaftliche Basketball-Fan traf in Houston NBA-Superstar James Harden (Houston), dessen Koch-Jubel der Ex-Austrianer schon mit Gnabry in der Bundesliga zelebrierte. Einst hatte David, der in den USA auch bei einem internen Basketball-Spiel Wurf- und Dribbelkünste zeigte, in Wien sogar eine eigene Basketball-Mannschaft, in der zwei seiner Cousins spielten und Opa Eusebio Aguinaldo als Co-Trainer fungierte. Hintergrund: Davids Mama Gina stammt von den Philippinen. Wo Basketball eine große Nummer ist.