Wie konnten Sie in der Vergangenheit das Kuratorium und das Präsidium unterstützen? Auf welche Weise können bzw. wollen Sie sich persönlich in Zukunft einbringen? Zwei von fünf Fragen, die an die 70 Mitglieder des Rapid-Kuratoriums ergingen. Ein konstruktiver Aufruf zu mehr Initiative. Denn das „beratende Gremium“ ist zwar (zu) groß, existiert aber meist nur auf dem Papier und der VIP-Tribüne.