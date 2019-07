Bis zur Perfektion

Die rund 57.000 Karten im ausverkauften Stadion waren in immensem Tempo verkauft - nur die deutschen Megaseller Rammstein waren dann doch noch etwas schneller. Ihr zweistündiges Stelldichein startet die 39-Jährige fulminant. Zu den Klängen ihres alten Top-Hits „Get The Party Started“ hat eine Zuseherin unlängst in Liverpool ein Kind geboren - die Action in Wien bleibt allerdings ganz auf der Bühne verhaften. Auf einem Kronleuchter turnt die Künstlerin waghalsige Küren, verliert dabei keinen Ton und wird von leuchtenden Visuals begleitet. Zwei der drei monströsen Videoleinwände flankieren die opulente Bühne in Herzform, die ersten Raketen werden schon beim Opener in den Himmel gefeuert. Wer kopfüber herabhängt und sich an Klimmzügen versucht, ohne auch nur annähernd an Stimmkraft zu verlieren, der hat akkurates Showbusiness-Training bis zur Perfektion inhaliert.