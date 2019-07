Vor dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Mittwoch der Ex-Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, erneut betont, dass Präsident Donald Trump durch die Untersuchungen nicht komplett entlastet wurde. Mueller verneinte bei seiner Anhörung die Frage, ob der Präsident vom Vorwurf der Justizbehinderung freigesprochen worden sei: „Nein, das ist nicht, was der Abschlussbericht sagt.“