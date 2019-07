About Kings kommt diese Unterstützung freilich so richtig recht, schließlich soll die Hütte kochen. Barth: „Die Tour läuft großartig, die Aufnahmen fürs Album waren perfekt – und jetzt rocken wir den Grazer Schloßberg und nehmen dabei gleich auch eine Live-DVD auf!“ Karten für das Konzert zu Gunsten „Gegen Gewalt an Frauen“ gibt’s noch bei Ö-Ticket.