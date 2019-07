„Tirol befindet sich in einem Einzugsgebiet von Bären, daher ist ihr Auftreten nicht außergewöhnlich“, sagt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Die Tiere – sowohl Bär als auch Wolf – stammen aus der Population der Provinz Trient, so der Experte. Bei allen Bären, die seit 2005 in Tirol auftauchten, handelte es sich um männliche Jungtiere. Auch jetzt ist wohl mindestens ein solches Jungtier in Tirol unterwegs.