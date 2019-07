Steuerreform muss „rasch kommen“

Was Maßnahmen betrifft, ist sich Pagger mit IV-Präsident Georg Knill einig: „Die Unternehmen brauchen in einem zunehmend unsicherer werdenden weltwirtschaftlichen Umfeld für ihre Planung am Standort Österreich einen verlässlichen und stabilen Rahmen. Die bereits angekündigte Steuerreform muss so rasch wie möglich kommen – das ist nicht nur eine Frage des Vertrauens, sondern auch eine der Stützung der konjunkturellen Entwicklung.“