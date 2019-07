Mittwochmittag ereignete sich in Saalfelden ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Motorrad. Der 58-jährige Autofahrer aus dem Pinzgau fuhr in Richtung Gewerbepark und bog links bei einer Firmeneinfahrt ab. Dabei stieß er mit dem 55-jährigen Motorradfahrer, ebenso ein Einheimischer, seitlich vorne zusammen. Der Biker kam verletzt ins Krankenhaus Zell am See.