Das Haid-Center unweit der Westautobahn, die Einkaufszentren am Westbahnhof und Hauptbahnhof in Wien, dazu noch Projekte in Innsbruck, Klagenfurt und Gerasdorf - an sechs Standorten ist die ECE-Gruppe derzeit in Österreich vertreten. Und nun soll das von Alexander Otto geführte Unternehmen auch an der PlusCity interessiert sein.