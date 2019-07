Xiamen – so heißt die „kleine“ 4,5 Millionen-Einwohner-Stadt in Südchina, in der nun mit Genuss Salzburger Eis geschleckt wird. Denn vor drei Wochen hat dort eine „Icezeit“-Filiale geöffnet. Bis zu 5,90 Euro müssen Asiaten pro Kugel auf die Theke legen – der Transport dauert immerhin acht Wochen