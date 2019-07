Der Name dieses vor sieben Jahren verstorbenen Mannes ist momentan in den Medien omnipräsent: Neil Armstrong. Vor ziemlich genau 50 Jahren setzte der Amerikaner als erster Mensch einen Fuß auf den Mond und machte einen „großen Schritt für die Menschheit“. Nun geraten unschöne Details um sein Ableben an die Öffentlichkeit: Das Krankenhaus, in dem er starb, zahlte seiner Familie sechs Millionen Dollar (rund 5,4 Millionen Euro) für Verschwiegenheit.