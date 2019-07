Noch nie gab es in Österreich einen Fall von Kindesmissbrauch in dieser riesigen, schier unglaublichen Dimension. Der beschuldigte Urologe aus dem Salzkammergut soll, wie mehrfach berichtet, seit dem Jahr 2000 mindestens 95 Buben und Burschen sexuell missbraucht haben. Der Facharzt sitzt seit Ende Jänner in Wels in Untersuchungshaft.