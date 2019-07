Nachfrage aus dem Ausland lässt nach

Auch aus dem Ausland scheint die Nachfrage etwas einzubrechen: 50 Prozent sahen noch im Frühjahr einen guten Auftragsstand, nun sind es 34 Prozent. Was bedeutet dies für die Beschäftigtenstand in den kommenden drei Monaten? Nur 4 Prozent glauben an eine gute Entwicklung, fast zwei Drittel an eine durchschnittliche und satte 32 Prozent an eine schlechter werdende Lage.