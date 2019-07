Ein 37-Jähriger aus Neuhofen an der Krems wird beschuldigt, in seiner Wohnung in Neuhofen an der Krems eine Growanlage zur Aufzucht von Cannabispflanzen betrieben zu haben. Im Zuge einer bei ihm vorgenommenen Hausdurchsuchung konnten neben 100 Gramm Cannabis, LSD Trips, XTC Tabletten und Amphetamine sichergestellt werden. Ebenso konnte ein österreichisches Kennzeichen, welches als gestohlen gemeldet war, sichergestellt werden. Der Anlage wird seit rund drei Jahren von dem Mann betrieben. Er wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.