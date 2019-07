Im ganzen Blitzlichtgewitter ging sie fast unter, die schönste Geste der Schwimm-WM in Gwangju. Sarah Sjoström (SWE), Emma McKeon (AUS) und Margaret MacNeil (CAN), drei Schwimmerinnen, die nach dem 100 Meter-Schmetterling-Wettbewerb auf dem Podium standen, hatten eine besondere Idee: Auf ihren Handflächen schickten sie eine Botschaft an ihre kranke Kollegin und Freundin Rikako Ikee.