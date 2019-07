Es ist super-heiß und – trotz der Regenfälle in der Vorwoche – auch ziemlich trocken. In fast allen Bezirken Oberösterreichs ist derzeit die Waldbrandschutz-Verordnung in Kraft. Jetzt dürfen auch Waldbesitzer und Förster kein Feuer mehr machen. Ein Anzeichen, dass Vorsicht geboten ist. Während Hitzeperioden ist die Gefahr eines Brandes in den Wäldern generell höher. Sechs von 18 Waldbränden im Jahr 2019, also ein Drittel, ereigneten sich im Juli.