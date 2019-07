In Engelhartszell ist ein neues Privatmuseum in Planung - wir berichteten. Der ehemalige Baumeister, Kunstexperte und Galerist Josef Schütz wird um drei Millionen Euro einen Neubau direkt an der Donau errichten. Im Gespräch mit der „Krone“ erläutert er erste Details über sein Vorhaben und sagt auch, wer es plant.