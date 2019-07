Konflikt mit Iran als weitere Großbaustelle

Der Brexit ist aber nicht die einzige Großbaustelle, um die sich Johnson kümmern muss. So tritt er sein Amt inmitten in einer Krise mit dem Iran an. Nach mehreren Vorfällen in der Straße von Hormus setzte Teheran dort zuletzt einen britischen Öltanker fest - aus Sicht Londons eine „feindliche Handlung“. Großbritannien regte eine europäische Seeschutzmission an, um Schiffe in der Meerenge zu schützen, durch die große Mengen Öl verschifft werden.