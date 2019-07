Cristiano Ronaldo weilt in diesen Tagen mit seinem Verein Juventus in China. Der italienische Meister wird am Mittwoch im Nanjing im Rahmen des International Champions Cups auf Inter Mailand treffen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, Flitzer sind unwillkommen, wie das obige Video zeigt, auf dem zu sehen ist, wie ein chinesischer Fan sich Ronaldo und Co. annähern will und dabei von der Polizei erwischt wird. Ronaldos Reaktion darauf gibt jetzt Anlass zur Diskussion.