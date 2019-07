Nachdem aus einem Seniorenheim in Wien-Döbling nach dem Tod zweier Frauen Schmuck verschwunden sein soll, wird in einem Fall auch eine Obduktion durchgeführt. Angehörige sprachen von mysteriösen Umständen bezüglich des Ablebens der beiden Frauen, die im Alter von 97 Jahren gestorben sind. In beiden Fällen wird nun auch wegen schweren Diebstahls ermittelt.