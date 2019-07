Im Jahr 2018 wurden in Österreich an 237.727 Tieren Versuche durchgeführt. Das sind rund zehn Prozent weniger als im Jahr davor, doch etwas mehr als 2016 (236.459). Nach Änderungen in der Erfassung im neuen Tierversuchsgesetz 2012 war die Zahl der Tierversuche stets gestiegen, heuer gibt es damit erstmals wieder einen Rückgang.