„Entscheidend war, die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter abzusichern. Wir haben ein sehr gutes Gefühl“, begründet Christoph Jöbstl die Entscheidung, trotz „bombastischer Steigerungen“ in den vergangenen Jahren zu verkaufen. Das vor allem in der Steiermark und Kärnten starke Unternehmen bot bisher nur Landverkehr an. Künftig kann es seinen Kunden auch Transporte in der Luft und zu See (dort ist Kühne + Nagel weltweit die Nummer 1) offerieren.