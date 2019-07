Würden Zeit und Geld keine Rolle spielen, dann zöge es die meisten Österreicher für eine Reise in die USA. Ebenfalls begehrt sind Neuseeland und die Malediven - letztere stehen besonders bei Frauen hoch im Kurs. Für einen Städtetrip die erste Wahl ist Paris, Männer würden sich hingegen am liebsten nach Tokio begeben, so eine von Allianz Partners bei Marketagent in Auftrag gegebene Online-Umfrage unter 500 erwachsenen Österreichern.