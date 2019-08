Ein externer Akku wird zunächst an einer Steckdose aufgeladen und kann unterwegs Energie an andere Geräte abgeben. So können Sie Ihr leeres Gerät jederzeit aufladen, auch wenn Sie keine Steckdose in der Nähe haben. Solche „Powerbanks“, bestehen meist aus einem Gehäuse, mindestens einem USB-Anschluss, einer Lade- und Entladesteuerung, um Kurzschlüsse zu vermeiden und einem Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Akku. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen USB-Powerbanks, Outdoor-Powerbanks (besonders robust gegen Nässe und Staub), Solar-Powerbanks (die mit Sonnenenergie aufgeladen werden) und Dynamo-Ladegeräte (die mechanische Energie, welche zum Beispiel beim Radfahren entsteht, nutzen).