In der Sondersitzung schwor sie, ihre Kraft „dem deutschen Volke zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden“. Die CDU-Vorsitzende beendete den Eid mit dem freiwilligen Zusatz „so wahr mir Gott helfe“. Im Anschluss an die Vereidigung will sie in einer Regierungserklärung ihre verteidigungspolitischen Vorstellungen erläutern. Dem soll sich dann eine rund einstündige Debatte anschließen.