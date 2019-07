U-Ausschuss vor Wahl nicht mehr möglich

Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, forderte unterdessen einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um die „Schredder-Affäre“ aufzuklären. Möglich ist die Einsetzung eines solchen Ausschusses vor der Wahl jedoch nicht mehr. Die Grünen, die auf einen Wiedereinzug in den Nationalrat im September hoffen, würden aber schon jetzt diesbezügliche Vorbereitungen treffen, so Kogler in einer Presseaussendung am Mittwoch. Der Ausschuss soll neben dem Inhalt der geschredderten Festplatten auch klären, ob ein Zusammenhang mit dem Ibiza-Video besteht.