Haddad Maia hatte sich in Wimbledon qualifiziert und dann in der ersten Runde Ex-Wimbledonsiegerin Garbine Mugurza geschlagen. Ihre provisorische Suspendierung ist seit Montag in Kraft. Sie hat bisher noch nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht, eine Anhörung, warum die Suspendierung nicht vorgenommen werden soll, anzustreben.