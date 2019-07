Fast jeder zweite Tinder-Nutzer lebt in Beziehung

Dass Tinder das richtige Mittel zur seriösen Partnersuche ist, ist zu bezweifeln und war von den Machern auch sicherlich nicht gewollt. VIel mehr ist es ein Spiegel der heutigen Gesellschaft: Der Partner wir ausgewählt wie ein neues Paar Schuhe im Online-Shop und genauso schnell wieder entsorgt. Lieber nicht binden, denn vielleicht kommt noch etwas Besseres nach. Selbstbestätigung ist wichtiger als Liebe. Ist die Gesellschaft wirklich schon so verroht oder tragen erst Apps wie Tinder dazu bei? Man kann es natürlich aber auch so sehen: Tinder ist ein Mittel zur Emanzipation für Frauen: Durch die App steigt ihre Machtposition und sie lernen sich in ihrer Attraktivität positiv einzuschätzen und haben auch Erfolge, wenn sie kein Model sind. Männer jedoch dürfen nicht zu wählerisch sein, denn sonst haben sie keinen Erfolg (zumindest auf Tinder).