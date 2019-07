Im Tierheim Salzburg befinden sich mehrere Findeltiere, die auf ihre Familien warten - zuletzt geborgen: diese schwarze, eher ängstliche Katze (ca. sechs Jahre alt; am 19. Juli am Heuberg in Koppl, Reitgutweg, zugelaufen) sowie der leuchtend gelbe Kanarienvogel (am 22. Juli am Graf-Zeppelin-Platz im Salzburger Stadtteil Taxham zugeflogen). Weiteres erfahren Sie von 14.30 bis 17 Uhr unter: 0662/83 23 22.