Zu der schockierenden Bluttat in Kirchschlag in der Bucklingen Welt werden nun immer mehr Details bekannt. So starb die 55-Jährige, die am Montag von ihrem 14-jährigen Sohn getötet worden sein soll, an einem Herzdurchstich, wie die Obduktion ergab. Festgestellt wurden weiters Wunden am Nacken und am Hinterkopf. Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes Niederösterreich gab am Mittwoch an, dass es zur Mutter des 14-Jährigen in der Vergangenheit „lockere Kontakte“ gegeben habe, eine „intensive Betreuung“ sei aber nicht vorgelegen. Mittlerweile wurde die U-Haft über den Burschen verhängt.