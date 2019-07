In Polen hat sich am Wochenende ein schrecklicher Bungee-Jumping-Unfall ereignet, bei dem ein 39-Jähriger schwere Verletzungen davontrug. Während des Sprungs aus rund 100 Metern Höhe löste sich das Seil von den Beinen des Freizeitsportlers, der daraufhin kopfüber und fast ungebremst in ein Luftkissen stürzte.