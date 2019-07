Nicht mit Fans gesprochen

Der Artikel, der auf der englischen Website des Medienriesen veröffentlicht wurde, beginnt damit, Coach Guardiola (oben im Bild) zu kritisieren, weil er sich geweigert haben soll, mit Fans zu sprechen, nachdem City West Ham letzten Mittwoch in Nanjing besiegt hatte. Guardiola weist die Schuld von sich: „Wir haben uns der Kooperation verschrieben, die man hier in China erwartet. Wir waren dazu bereit, die Dinge zu tun, um die uns all die Leute gebeten haben.“