Kurz nach seiner Festnahme ist ein 29-jähriger mutmaßlicher Drogendealer am Dienstag in Wien gestorben. Nach einer wilden Verfolgungsjagd über zwei Gemeindebezirke konnte die Polizei den Verdächtigen fassen. Danach dürfte ein Päckchen mit Heroin in seinem Körper geplatzt sein. Der junge Mann starb noch im Arrestbereich der Polizeiinspektion.