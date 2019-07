Ob in der Badewanne, der Küche oder beim Sporteln: Jedy Vales weiß, sich mittels Selfie perfekt in Szene zu setzen. Was die aufstrebende Influencerin jedoch von ihren Mitbewerberinnen auf Instagram unterscheidet: Sie ist nicht real. Hinter der virtuellen Schöpfung steht die Porno-Website YouPorn, für die Jedy ab sofort in sozialen Netzwerken als Markenbotschafterin auftreten soll.