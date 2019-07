Sportlerin in abgelegenes Wohnhaus gebracht

Zuvor hatte der Mann die Sportlerin in ein abgelegenes Wohnhaus gebracht, nachdem er sie mit seinem Auto angefahren, gefesselt und bedroht hatte. Erst nach Stunden brachte er die 27-Jährige wieder an ihren Wohnort zurück. Die Todesängste, die die jungen Frau durchstehen musste, müssen unvorstellbar gewesen sein, zumal der mutmaßliche Täter sie auch noch mit einem Messer bedrohte.